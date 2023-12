Pro Bürgergeld-Erhöhung Das Märchen vom würfelnden Minister

Die FDP stört sich an der Erhöhung des Bürgergeldes, weil sie auf einer „angenommenen, weiterhin hohen Inflation von 9,9 Prozent“ basiere. Die Inflationsrate sei mit aktuell über drei Prozent aber deutlich geringer. Vergessen haben die Liberalen dabei ein wichtiges Detail: Die Erhöhung wird neben der Lohn- vor allem von der Preisentwicklung essentieller Güter wie Lebensmitteln abgeleitet. Bei denen lag die Preissteigerung zwischen Juli 2021 und 2023 bei über 27 Prozent.



Keine Frage, die Inflation geht auch bei diesen Gütern zurück. Das fällt aber nicht unter den Tisch. Sie wird sich im folgenden Bemessungszeitraum niederschlagen. Nächstes Mal fällt die Erhöhung des Bürgergeldes also deutlich niedriger aus. Gleichzeitig war die Anpassung in den Jahren vor 2023 dürftig. 2022 gab es lediglich drei Euro mehr. Auch davon redet im Moment niemand. Das Argument, man gebe Arbeitslosen willkürlich immer mehr Geld, ist schlichtweg falsch.