 Pro & Contra: Schluss mit der GroKo? Ja!

Das ist bereits in Zeiten, in denen es gut läuft, eine schlechte Nachricht. Aber nun, da sich die Anzeichen mehren, dass der längste Aufschwung in der Geschichte der Bundesrepublik an sein Ende gelangt, ist es ein veritables Problem. Zumal die Zeiten auch sonst deutlich ungemütlicher werden. Die Folgen der disruptiven Umbrüche in der digitalen Wirtschaft machen sich zusehends bemerkbar.