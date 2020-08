Pro & Contra Sollte sich der Staat in der Krise an Unternehmen beteiligen?

Auch die Rettung angeschlagener Unternehmen durch staatliche Beteiligungen ist riskant. In absoluten Ausnahmefällen mögen sie vertretbar sein, wenn sonst produktives Kapital und funktionierende Unternehmensstrukturen dauerhaft verloren gingen. Ob das aber etwa bei der Lufthansa überhaupt der Fall wäre, ist gar nicht klar. Denkbar ist auch, dass sich andere Investoren gefunden hätten. Der größte Anteilseigner an British Airways etwa ist Qatar Airways, die seit Februar diesen Jahres 25,01 Prozent der Anteile halten, ohne dass sich dies als besonders schädlich für British Airways erwiesen hätte. Wäre das wirklich so schlimm, wenn Ausländer Anteil an der Lufthansa hätten. Ist es so schrecklich, dass Vodafone vor 20 Jahren die ehemalige Mannesmann-Mobilfunksparte übernommen hat? An den damaligen Aufschrei erinnere ich mich noch zu gut.