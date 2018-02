WLAN in der Kita: Kinder brauchen positive Internet-Erfahrungen

Genau um diesen sinnvollen Umgang geht es. Nicht darum, dass schon die Kleinsten daddeln und passiv konsumieren. Mit einem sinnvollen pädagogischen Konzept, das weiß, wozu es per Tablet Zugriff auf die Fülle an Informationen im Internet, moderne E-Learning-Programme oder Kommunikationswege benötigt. Warum nicht den morgen beginnen mit einem Videogruß in einen Kindergarten in einer anderen Stadt? Warum nicht Sprachbarrieren mittels Programmen überwinden? Keiner kann wollen, dass Kinder statt spielerisch die Welt zu entdecken auf einen Monitor starren, der ihre eigenen Fähigkeiten nicht weckt und abruft.