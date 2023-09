Probleme der deutschen Autoindustrie Tempomat auf Tiefschlaf: So lässt sich das Rennen gegen die Chinesen nicht gewinnen

Neben Tesla drängen nun die chinesischen Hersteller auf den Markt – und sie greifen die deutsche Autoindustrie genau in dem Bereich an, in dem sie bisher wenig zu bieten hat: bei günstigen Kleinwagen, also im Massenmarkt. Was allerdings nicht heißt, dass Premium-Marken wie Mercedes mit ihren Louis-Vuitton-Taschen auf Rädern vor den Chinesen sicher sind wie in einem faradayschen Käfig. Die chinesischen Hersteller werden ihnen den Luxusmarkt mit hohen Margen gewiss nicht freiwillig überlassen.



Schon heute bekommt VW auf dem chinesischen Markt die Konkurrenz schmerhaft zu spüren. Die Wolfsburger waren dort seit den 80er Jahren Marktführer, sie verkauften dort 40 Prozent ihrer Produktion und machten dort bisher ein Drittel ihres Gewinns – und werden nun von den chinesischen Herstellern verdrängt, allen voran von dem erst 2003 gegründeten BYD („Build Your Dreams), das im ersten Quartal 2023 an VW und Toyota vorbeigezogen ist und so viele Fahrzeuge verkauft wie kein anderer Hersteller. Und noch eine bittere Zahl: Unter den zehn meistverkauften E-Autos in China befindet sich kein einziger deutscher Hersteller.