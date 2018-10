Prognos-Studie Die Ungleichheit in Deutschland wird zunehmen

Langfristige Prognosen sind natürlich sehr unsicher. Die Bevölkerungs- und Abwanderungsprognosen von Prognos sind zwar ähnlich wie andere, etwa vom Institut der deutschen Wirtschaft. Allerdings ist die weit verbreitete These „wachsende und junge Bevölkerung führt zu mehr Wirtschaftswachstum“ jüngst auch in Kritik geraten. Daron Acemoglu (MIT) und Pascual Restrepo (Boston University) konnten in einer vielbeachteten Studie („Secular Stagnation? The Effect of Aging on Economic Growth in the Age of Automation“, American Economic Review 2017) auf Basis von empirischen Daten aus einer großen Zahl von Ländern überhaupt keinen negativen Zusammenhang zwischen Alterung und Wirtschaftswachstum pro Kopf feststellen. Denn: Manche stark alternde Gesellschaften, etwa Japan, investierten in moderne Produktionsweisen, ersetzten also menschliche Arbeitskraft schneller als andere durch Roboter und Künstliche Intelligenz. So könnte die Bremswirkung der Alterung mehr als wettgemacht werden.