Prognose: Deutsche Wirtschaft voraussichtlich knapp der Rezession entkommen

Einige Experten gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte erneut in eine Rezession abgleiten wird. Dafür spricht, dass der wichtigste Frühindikator - der Ifo-Geschäftsklimaindex - im Juli bereits den dritten Monat in Folge gesunken ist. „Die Schwächephase der deutschen Wirtschaft geht in die Verlängerung“, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. Das Bruttoinlandsprodukt werde im laufenden dritten Quartal voraussichtlich sinken.