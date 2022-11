Prognose: Wirtschaftsweise erwarten im kommenden Jahr Rezession

Die Bundesregierung will die Schuldenbremse 2023 erstmals seit 2019 wieder einhalten. Darauf beharrt insbesondere Finanzminister Christian Lindner (FDP). Der Etatentwurf soll in der Nacht auf Freitag abschließend vom Haushaltsausschuss des Bundestages beraten werden. Auch unter Einhaltung der Schuldenbremse können bis zu 45 Milliarden Euro an neuen Schulden aufgenommen werden. Zehn Milliarden Euro davon will Lindner für den Aufbau einer Aktienrente verwenden. Zudem soll eine Rücklage von rund 48 Milliarden Euro nahezu aufgezehrt werden, die sich vor allem durch Reserven für die Flüchtlingspolitik unter der großen Koalition aufgetürmt hatte.



