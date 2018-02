ProGroKo oder #NoGroKo: Wie die SPD im Internet auf Selbstsuche geht

BerlinRalf Stegner, Vize-Vorsitzender der SPD, ist ein Mann, der sich für Musik interessiert. Daran lässt er auch seine Anhänger auf Facebook regelmäßig teilhaben. „You can get it if you really want“ („Man kann es schaffen, wenn man wirklich will“) lautete sein Musiktipp am Mittwoch. Das soll all jenen in der SPD Mut machen, die sich für eine neue Große Koalition mit der Union unter Kanzlerin Angela Merkel einsetzen. Geschrieben hat den Song Jimmy Cliff, ein jamaikanischer Reggae-Sänger. Das weckt Erinnerungen an einen anderen Versuch der Regierungsbildung: Jamaika – da war doch was.