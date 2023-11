Prostitution Unionsfraktion im Bundestag fordert Sexkaufverbot

Die Unionsfraktion fordert daher einen „Paradigmenwechsel in der Prostitutionsgesetzgebung” in Form eines Dreisäulenmodells. Zum einen sollen dabei Präventions- und Bildungsprogramme etwa in Schulen oder den Herkunftsländern der Prostituierten die Aufklärung zum Thema Menschenhandel und Zwangsprostitution stärken und den Einstieg in die Prostitution verhindern. Der Ausstieg solle durch Beratung und Begleitung - etwa bei der Suche nach einer Wohnung oder der Aufnahme einer Ausbildung oder Beschäftigung - erleichtert werden.