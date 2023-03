In den sozialen Netzwerken tauchte ein Video auf, in dem ein Lastwagenfahrer die Beherrschung verliert, einen Demonstranten von der Straße zieht und ihn in den Bauch tritt. „Dieser Vorfall ereignete sich, bevor die Polizei eingetreten ist”, sagte ein Sprecher der Polizei dazu. Es sei eine Online-Anzeige eingegangen. Es werde ermittelt. Ein dpa-Fotograf berichtete zudem, dass aggressive Autofahrer mit Tritten und Schlägen auf die Blockade reagierten.