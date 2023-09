Proteste und Blockaden kündigte die Letzte Generation für die gesamte Woche an. Ob sie auch die Marathonläufe der Skater am Samstag und der Läufer am Sonntag im Visier hat, war noch nicht klar. Anders aber als bei der Klimaschutzbewegung Fridays for Future, die in Berlin am Freitag mehr als 12.000 Demonstranten mobilisierte, agieren bei der Letzten Generation weiterhin nur einige hundert Menschen.