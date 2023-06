Protestaktion in Rostock Kreuzfahrtschiff startet nach Klima-Blockade mit Verspätung

17. Juni 2023 | Quelle: dpa

Neben der «Aida Diva» halten Klimaaktivisten ein Transparent mit der Aufschrift «Kreuzfahrt (K)entern». Bild: Bild: dpa

Mit Kanus und kleinen Booten haben Klimaaktivisten in Rostock-Warnemünde ein Kreuzfahrtschiff vorübergehend blockiert und die pünktliche Abfahrt verhindert. Die Gruppe, die sich selbst „Smash Cruiseshit” nennt, hatte sich teilweise direkt an der „Aida Diva” positioniert und Transparente angebracht, wie auf ihrem Twitter-Kanal zu sehen war. Einsatzkräfte waren sowohl an Land als auch mit Booten vor Ort.