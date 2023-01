Protestaktion Polizei räumt Barrikade bei Lützerath

05. Januar 2023 | Quelle: dpa

Umweltaktivisten im Protestcamp unmittelbar an der Abrisskante des Braunkohletagebaus Garzweiler II. Bild: Bild: dpa

Die Polizei hat nach eigenen Angaben erneut eine Barrikade am besetzten Braunkohledorf Lützerath geräumt. Das sei aus Sicherheitsgründen geschehen, sagte eine Sprecherin am Donnerstagvormittag. Eine Person habe dabei Widerstand geleistet und sei in Gewahrsam genommen worden. Das alles sei aber vor Lützerath geschehen - nicht im Ort selbst.