Proteste gegen Energiepreise Ostbeauftragter warnt vor Instrumentalisierung der Montagsdemos

Sören Pellmann, Ostbeauftragter der Linksfraktion im Bundestag, hatte die Bürger in den ostdeutschen Ländern am Montag zu Montagsdemonstrationen gegen die geplante Gasumlage aufgefordert. Wegen geringerer Einkommen und Rücklagen sei der Osten besonders anfällig für explodierende Energiepreise. „Die Menschen sollten sich wehren. Wir brauchen neue Montagsdemos im Osten wie damals gegen Hartz IV“, erklärte Pellmann, der seinen Aufruf am Mittwoch noch einmal bekräftigte.