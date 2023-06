Proteste „Tag X”-Demo in Leipzig - Polizeikontrollen an Zufahrtswegen

03. Juni 2023 | Quelle: dpa

Autonome zünden Pyrotechnik. Bild: Bild: dpa

Wegen der befürchteten gewalttätigen Proteste von Linksextremen in Leipzig kontrolliert die Polizei die Zufahrtswege. Es seien Kontrollpunkte eingerichtet worden, sagte eine Polizeisprecherin. Nach Ausschreitungen am Freitagabend sei die weitere Nacht ruhig verlaufen. Eine für diesen Samstag geplante linksautonome Demonstration bleibt nach einer Entscheidung des sächsischen Oberverwaltungsgerichts in Bautzen verboten.