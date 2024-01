Protestwelle: Anleitung zum Widerstand

Die Echternacher Springprozession ist eine religiöse Kundgebung, bei der man nicht kontinuierlich nach vorne geht, sondern sich entweder mit seitlichen Sprüngen fortbewegt oder mit zwei Schritten nach vorne und wieder einem zurück. So ähnlich verhalten sich gerade die Parteien der Ampelkoalition, allen voran die SPD. Erst beschließt die Bundesregierung in nächtelangen Verhandlungen, Kürzungen bei den zahlreichen Agrarhilfen in der Landwirtschaft vorzunehmen.