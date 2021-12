Prozess in Bochum 25 Millionen Euro Schaden: Teststellenbetreiber weisen Betrugsvorwurf zurück

Vom 8. März 2021 an hatten alle Bürger Anspruch auf kostenlose Coronatests, die Testzentren-Betreiber über die Kassenärztlichen Vereinigungen abrechnen konnten. Die Zahl der Teststellen stieg daraufhin stark an. In Hunderten Fällen ermitteln Staatsanwaltschaften wegen Betrugsverdachts.



Mehr zum Thema: Die Corona-Kriminalität boomt. Betrüger verkaufen gefälschte Impfzertifikate im Darknet oder rechnen Schnelltests falsch ab. Der Staat hat die Kontrollen nun verschärft – und legt offen, wo am meisten betrogen wird.