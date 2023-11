Prozess in Dortmund Giftstoff-Anschlag geplant: Haft und Sicherungsverwahrung

23. November 2023 | Quelle: dpa

Der Angeklagte verbirgt sein Gesicht im Dortmunder Landgericht unter einer Kapuze und einer medizinischen Maske. Bild: Bild: dpa

Elf Monate nach einem spektakulären Antiterror-Einsatz in Castrop-Rauxel hat das Dortmunder Landgericht das Urteil gegen einen 26-jährigen Iraner gesprochen. Der Angeklagte wurde zu vier Jahren Haft mit anschließender Unterbringung in der Sicherungsverwahrung verurteilt. „Er war fest entschlossen, einen Terroranschlag mit Giftstoffen zu verüben”, sagte der Vorsitzende Richter Dirk Kienitz in der Urteilsbegründung.