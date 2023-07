Prozess IS-Rückkehrerin aus Mittelhessen verurteilt

17. Juli 2023 | Quelle: dpa

Eine IS-Rückkehrerin musste sich vor dem OLG Frankfurt verantworten. Bild: Bild: dpa

Knapp vier Jahre nach der Rückkehr aus Syrien ist eine Frau wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in Frankfurt zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Sie habe die Vereinigung von innen heraus gefördert, sagte der Vorsitzende Richter bei der Urteilsverkündung vor dem Oberlandesgericht.