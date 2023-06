Der Senat sah es als erwiesen an, dass die 37-Jährige in ihrer Zeit beim Islamischen Staat (IS) in Syrien und im Irak eine junge Jesidin drei Jahre lang „im eigenen Interesse als Haushaltssklavin missbraucht” habe, sagte die Richterin. „Ausgangspunkt ist dabei das Zusammentreffen zweier Frauen, deren Leben unter normalen Umständen keinerlei Berührungspunkte gehabt hätten.”