Prozess Lebenslange Haft für ICE-Messerstecher gefordert

15. Dezember 2022 | Quelle: dpa

In einem ICE gab es im November 2021 zwischen Regensburg und Nürnberg eine Messerattacke auf mehrere Fahrgäste. Bild: Bild: dpa

Nach der blutigen Messerattacke auf ICE-Reisende vor etwa einem Jahr hat die Bundesanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe für den mutmaßlichen Täter gefordert. Bundesanwältin Silke Ritzert warf ihm in ihrem Schlussplädoyer am Donnerstag unter anderem versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung aus niedrigen Beweggründen in drei Fällen vor. Zudem gehe sie von einem radikal islamistischen Hintergrund der Tat aus.