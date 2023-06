Prozess Silvester-Böllerwurf: Acht Monate Haft auf Bewährung

06. Juni 2023 | Quelle: dpa

Der Angeklagte (M) verbirgt im Gerichtssaal sein Gesicht hinter einer Aktenmappe. Bild: Bild: dpa

Nach den Silvester-Krawallen in Berlin ist ein 23-Jähriger zu acht Monaten Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten sah es als erwiesen an, dass der junge Mann in der Silvesternacht absichtlich einen Böller in Richtung eines Polizisten warf. Das Gericht verurteilte ihn wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung.