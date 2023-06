Prozesse Gericht sieht Mitschuld von Benedikt an Missbrauchsfall

20. Juni 2023 | Quelle: dpa

Soll «entsprechend Kenntnis von dem Vorleben» des Priesters gehabt haben: Papst Benedikt XVI. Bild: Bild: dpa

Das Landgericht Traunstein sieht eine Mitschuld von Kardinal Joseph Ratzinger an einem Missbrauchsfall in Garching an der Alz. Der spätere Papst Benedikt XVI. habe 1980 als Erzbischof von München und Freising an einer Sitzung teilgenommen, in der beschlossen wurde, dass ein wegen Missbrauchsverdachts aus Nordrhein-Westfalen versetzter Priester in der Erzdiözese eingesetzt wird.