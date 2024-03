Prozesse Gewalttäter aus Eritrea: Abschiebung trotz Verfolgung?

06. März 2024 | Quelle: dpa

Der Angeklagte soll während der Ausschreitungen unter anderem einen mehr als drei Kilogramm schweren Pflasterstein geworfen haben. Bild: Bild: dpa

Nach der Haftstrafe wegen seiner Teilnahme an Ausschreitungen bei einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart will sich Baden-Württemberg um die Abschiebung des Mannes in sein afrikanisches Heimatland bemühen.