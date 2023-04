Prozesse Mutmaßlicher Reichsbürger schweigt zu Angriff auf Polizei

Mit Blaulicht und Martinshorn kündigen sich die Polizisten in den Morgenstunden an, sie rufen laut und dringen schließlich auf das Grundstück des Mannes vor. Einer der Polizisten setzt den Trennschleifer an die fast komplett geschlossenen Fensterläden. „Spätestens in diesem Moment beschloss der Angeklagte, die Polizeibeamten, die er als solche erkannte, zu erschießen”, verliest der Bundesanwalt. Ihm nach eröffnet der Mann im Haus das Feuer und verletzt einen der Beamten an beiden Beinen, ein anderer verletzt sich leicht, als er sich und die Kollegen im Geschosshagel mit einem Schutzschild sichern will.