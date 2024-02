Prozesse Urteil zu Angriff auf ZDF-Team in Berlin rechtskräftig

06. Februar 2024 | Quelle: dpa

Die Ausrüstung des Kamerateams nach dem Übergriff am 1. Mai 2020 zwischen Alexanderplatz und Hackescher Markt. Bild: Bild: dpa

Fast vier Jahre nach dem Angriff auf ein ZDF-Team am Rande einer Demonstration der Querdenkerbewegung in Berlin sind vier Täter rechtskräftig verurteilt. Das teilte eine Sprecherin der Berliner Strafgerichte auf Anfrage mit. Das Amtsgericht Tiergarten hatte drei Männer und eine Frau wegen gefährlicher Körperverletzung am 8. Januar zu Bewährungsstrafen von zwei Jahren verurteilt. Zudem müssen sie jeweils 5000 Euro Geldbuße als Schmerzensgeld für die Opfer zahlen.