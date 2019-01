 Prüffall: Gemeinsames Vorgehen der Verfassungsschutzbehörden im Umgang mit der AfD

Das bayerische Landesamt für Verfassungsschutz will seine Prüfung nun nach eigenen Angaben intensivieren. Außerdem will es den „Flügel“ und die JA in Bayern künftig „als Beobachtungsobjekte“ bearbeiten. Das Landesamt teilte auf Anfrage außerdem mit, es beobachte derzeit „eine untere zweistellige Zahl“ von Mitgliedern und Funktionären der AfD.