Prüfung der Mobilfunknetze „Wir müssen die Spionageabwehr neu und besser aufstellen“

Die ersten umfassenden Anträge dazu haben wir als Grüne bereits im Frühjahr 2018 im Deutschen Bundestag vorgelegt. Als erste haben wir Standards definiert, die für chinesische, amerikanische, aber genauso europäische Firmen gelten. Die Große Koalition hat sich erst jahrelang in der Diskussion um Huawei verheddert, dann viele unsere Vorschläge später übernommen – die Prüfverfahren aber nie zum Einsatz gebracht. Das hab ich nie verstanden. Daher begrüße ich ausdrücklich, dass die neue Bundesregierung den Instrumentenkoffer nun auch tatsächlich anwendet.



Der Kanzler hat den Einstieg von Cosco im Hamburger Hafenterminal Tollerort per Machtwort durchgesetzt. Wird es um den möglichen Rauswurf von Huawei und ZTE nun einen ähnlichen Streit in der Koalition geben – der dann am Ende wieder von Scholz zugunsten von China entschieden wird?

Mein Eindruck ist, dass es innerhalb der Bundesregierung mittlerweile insgesamt eine andere Sensibilität für die Bedeutung dieser Themen und die Notwendigkeit echter politischer Handlungen gibt. Das gilt für den Schutz unserer kritischen Infrastrukturen, genauso aber für die Verhinderung strategischer Übernahmen in besonders sensiblen Bereichen. Bedrohungslagen sind in den vergangenen Monaten signifikant gestiegen.