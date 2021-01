Psychogramm des neuen CDU-Vorsitzenden Wie tickt Armin Laschet?

Eine weitere Prägung des neuen CDU-Vorsitzenden findet sich im kirchlichen Umfeld seiner Familie. Schon Laschets Eltern waren in ihrer Pfarrgemeinde und in zahlreichen Vereinen und sozialen Einrichtungen engagiert, der Sohn wuchs in dieses katholische Milieu hinein. Sein Abitur machte er am Bischöflichen Pius-Gymnasium in Aachen, damals noch eine reine Jungenschule zur Förderung des Priesternachwuchses im Bistum. Folgerichtig fand Laschet mit 16 Jahren den Weg in die Schüler-Union, wo er unter anderem Merkels früherem Kanzleramtsminister und heutigem Bahn-Vorstand Ronald Pofalla begegnete.