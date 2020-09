Public-Affairs-Umfrage Die Lobbyisten loben die Grünen

So schnell ändern sich die Beurteilungen. Erhielt die Große Koalition im Vorjahr noch die schlechteste Bewertung der letzten zehn Jahre, so konnte sie die Public-Affairs-Verantwortlichen in Unternehmen und Verbänden in diesem Jahr mit ihrem Krisenmanagement in der Coronapandemie überzeugen. Nach einer neuen Branchenumfrage der MSL-Group finden mehr als zwei Drittel der Befragten die Leistungen der Bundesregierung „gut“ oder „sehr gut“.