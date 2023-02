Pulverfass Sahel „Wenn wir das jetzt nicht herunterkühlen, fliegt uns die Lage bald richtig um die Ohren“

Aber die Regierung in Mali will selbst keine UN-Truppen mehr im Land haben. Stattdessen gibt es zunehmend dubiose Kooperationen mit russischen Söldnern...

Söldner, die erstens auf brutalste Weise gegen Zivilisten vorgehen und es zweitens qualitativ nicht schaffen, die Terrorgruppen vor Ort zu bekämpfen. Es stimmt, dass sich in Mali ein Regime an die Macht geputscht hat, das die UN nicht mehr haben will. Die Franzosen sind schon weg, die Engländer auch, jetzt die Deutschen. Die mehrheitlich afrikanischen Blauhelme, die bleiben, sind wesentlich schlechter ausgebildet und ausgerüstet. Trotzdem war der Abzug – aus Sicht des Auftrags sowie zur Sicherheit der Truppe vor Ort – richtig. Umso wichtiger wird es jetzt sein, die militärische Präsenz in den Nachbarländern zu erhöhen. Wir müssen das sich ausbreitende Chaos eindämmen.