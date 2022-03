Putin-Versteher Warum sanktionieren wir nicht Gerhard Schröder?

Gerade erst hat Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) seine Sicht auf Russlands Krieg gegen die Ukraine dargelegt. Sowohl der Westen als auch Russland hätten seit dem Fall der Mauer viele Fehler begangen, sagte Schröder auf einer Konferenz in der Türkei. Immerhin: Er wiederholte nicht mehr seinen weit hergeholten Vorwurf, wonach die Ukraine Russland provoziert habe. Schröder bleibt aber gefährlich nahe an der Argumentation der Putin-Versteher, wonach die Nato Russland in die Enge getrieben habe und so eine Mitschuld am Krieg in der Ukraine trage.