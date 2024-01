Radikale Proteste Die späte Einsicht der Klimakleber

Beides ist ihnen gelungen – aber trotzdem ist der Schuss nach hinten losgegangen. Zwar stießen sie in Umfragen bei einer Minderheit auf ein gewisses Maß an Verständnis, aber bei den von Staus und Verspätung konkret Betroffenen ernten sie nur Kopfschütteln und Wut. Dass auch Krankenwagen blockiert und Menschen in Not gebracht wurden, wurde zwar offiziell bedauert, aber immer billigend in Kauf genommen.