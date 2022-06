Rainer Brüderle zur Verschärfung des Kartellrechts „Ich wünsche Robert Habeck mehr Erfolg, als ich ihn hatte – und zwar von Herzen“

Kritik schlägt auch Habeck schon kräftig entgegen. Sie macht sich vor allem an dem geplanten Recht zur missbrauchsunabhängigen Entflechtung fest. In der Tat stellt sich da die Frage nach staatlicher Willkür: Wen zerschlage ich? Wann? Und warum?

Zunächst einmal: Ich wünsche Robert Habeck mehr Erfolg, als ich ihn hatte – und zwar von Herzen. Mir ging es damals ums Prinzip, denn ich bin ein überzeugter Ordnungspolitiker. Das Kartellamt braucht diese missbrauchsunabhängige Option, damit es wirklich glaubhaft als Hüterin freier Märkte auftreten kann. Wir Liberale sind ja nicht per se gegen einen starken Staat. Genau hier muss er sehr stark sein, wenn es nötig ist. Die Amerikaner haben dafür eine sehr passende Wendung: „fleet in being“. Die Flotte muss nicht auslaufen, aber sie muss jederzeit auslaufen können.