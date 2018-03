Ralf Kleindiek: Familien-Staatssekretär wechselt zu Boston Consulting

Barbara Hendricks (Umweltministerin a. D.) ist außer ihrer Berufung als Bundesumweltministerin in der zweiten GroKo (2013 bis 2017) in Erinnerung geblieben als Schatzmeisterin der SPD über sechs Jahre. Die Vita der 65-Jährigen, die ihre sechste Legislaturperiode als Bundestagsabgeordnete erlebt, legt eine Folgeverwendung in einer Stiftung oder einer NGO nahe. „Schatzmeister ist im Prinzip das gleiche wie ein CFO. Wer das so lange gemacht hat, muss etwas können“, urteilt Personalexperte Fischer.

Bild: REUTERS