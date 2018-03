GroKo: Was SPD und CDU für Bildung und Rente junger Wähler planen

Was ist mit denen, die ihr Berufsleben noch vor sich haben? Ist ihre Rente sicher?

Das hängt davon ab, was die nächste Generation zahlen kann, also wie es ihr wirtschaftlich geht, und zweitens davon, was sie zahlen will. Wenn wir denen jetzt sagen, ihr müsst einen erheblichen Teil eures Geldes abgeben, um die Rente der Älteren zu finanzieren, sagen die “machen wir nicht”. Wir dürfen Generationen nicht gegeneinander ausspielen, aber auch die jüngere Generation nicht überfordern.