Ramstein-Treffen Doch keine Entscheidung über Leopard-Panzer – Berlin prüft Verfügbarkeit

Schon am Tag vor den Gesprächen hatte Selenskyj eindringlich an die Bundesregierung appelliert, sein von Russland vor fast elf Monaten angegriffenes Land endlich mit den modernen Leopard-Panzern zu unterstützen. Der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, legte am Freitag nach. „Wir rufen den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius auf, dieses Panzer-Kasperltheater heute in Ramstein zu beenden und die Lieferung von deutschen Leoparden sofort auf den Weg zu bringen“, sagte Melnyk der „Süddeutschen Zeitung“ am Rande des Treffens. Melnyk ist inzwischen stellvertretender Außenminister seines Landes.



