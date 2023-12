Ranking So schlecht schneiden Deutschlands Bahnhöfe im internationalen Vergleich ab

21 der 50 ausgewerteten Bahnhöfen liegen in Deutschland. Laut den Autoren sind es vor allem die massiven Verspätungen, die die deutschen Bahnhöfe so schlecht abschneiden lassen. Die Einführung des Neun-Euro-Tickets im letzten Jahr und das in diesem Jahr eingeführte Deutschland-Ticket brächten die deutschen Bahnhöfe an ihre Grenzen. Zufrieden waren die Autoren des Rankings immerhin mit der Barrierefreiheit der untersuchten Bahnhöfe.



