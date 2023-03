Otieno war am 6. März in einer staatlichen Psychiatrie-Einrichtung während des Aufnahmeprozesses gestorben, nachdem er aus einem Gefängnis dorthin verlegt worden war, wie die Staatsanwältin Ann Cabell Baskervill mitteilte. Otieno habe Hand- und Fußfesseln getragen und sei von den sieben Polizisten elf Minuten am Boden gehalten worden. „Er starb an Erstickung, weil er erdrückt wurde.” Baskervill sagte laut CNN, das Überwachungsvideo sei „extrem klar” und „extrem alarmierend”. Die Polizisten und drei Krankenhaus-Mitarbeiter seien wegen Totschlags angeklagt.