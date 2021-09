Razzia im Bundesfinanzministerium Verdacht der Strafvereitelung bei Geldwäsche

Paukenschlag im Berliner Regierungsviertel: Beamte der Staatsanwaltschaft und der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück haben heute die Amtsräume des Bundesministeriums der Finanzen und des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz durchsucht. Wie die Staatsanwaltschaft in Niedersachsen mitteilt, geht es um ein Verfahren wegen Strafvereitelung im Amt bei der Financial Intelligence Unit (FIU). Die Geldwäschebekämpfungseinheit gehört zum Zoll, der wiederum in den Geschäftsbereich von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) fällt. Ziel der Razzia ist festzustellen, ob und gegebenenfalls inwieweit das Finanz- und das Justizministerium in Entscheidungen der FIU eingebunden waren. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt seit 2020 gegen die FIU, weil diese Geldwäsche-Verdachtsmeldungen in Millionenhöhe nicht an Polizei und Justiz weiterleitete. Die Razzia kommt für den Finanzminister und Kanzlerkandidaten Scholz zur Unzeit, da mögliche Fehler und Versäumnisse in seinem Amtsbereich nun ins Schlaglicht geraten.