Reaktionen: Ökonomen loben Corona-Konjunkturpaket: „Mehr geht kaum“

Ifo-Präsident Clemens Fuest: „Die Umsatzsteuersenkung hat mich überrascht, weil es nicht so im Fokus stand. Es ist eine Maßnahme, mit der man kurzfristig den Umsatz ankurbeln kann. Das Ganze wirkt in dem Zeitraum danach natürlich nicht mehr. Man hat also das Problem wenn es ausläuft, im Jahr 2021, dass der Konsum dann abbricht. Man verlässt sich also darauf, dass die Wirtschaft bis dahin soweit erholt ist, dass es dann nicht so schlimm ist. Das Konjunkturpaket ist sicherlich in der Lage, die Rezession zu dämpfen, abschaffen kann man sie natürlich nicht.