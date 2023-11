Der CDU-Politiker Thorsten Frei hat die nächtlichen Asylbeschlüsse von Bund und Ländern als nicht ausreichend kritisiert. „Ich glaube nicht, dass es zu einer wesentlichen Verbesserung der Situation führen wird“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Dienstag in Berlin. Die von Kanzler und Ministerpräsidenten vereinbarten Schritte seien nicht weitgehend genug, um Probleme dauerhaft und nachhaltig lösen zu können. „Eine migrationspolitische Zeitenwende war (auch) nie zu erwarten gewesen“, sagte er mit Blick auf die Haltung von SPD und Grünen in der Ampel-Regierung.

Frei kritisierte, dass kein Stopp der freiwilligen Aufnahmeprogramme beschlossen wurde. „Dabei kommen in diesem Jahr mehr als 500.000 Menschen als Migranten nach Deutschland“, sagte der CDU-Politiker. Viele Beschlüsse müssten erst noch in Gesetzesvorhaben umgesetzt werden. Frei pochte darauf, dass es eine gesetzliche Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten geben müsse. Er kritisierte zudem, dass sich der Bund nur zu einer Prüfung von Asylverfahren in Drittstaaten bekannt habe.

Bild: imago images