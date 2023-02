Recherche Faktencheck: Was die Wissenschaft zu Schulschließungen sagt

Kein Unterricht in diesem Klassenzimmer: Hier eine Aufnahme aus dem Januar 2021. Bild: Bild: dpa

Für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) war es aus heutiger Sicht ein Fehler, Schulen und Kitas während der Corona-Pandemie so lange und in so weiten Teilen zu schließen. Einen Sündenbock hat er auch gefunden: Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Forschung, die die Bundesregierung seinerzeit beraten haben.