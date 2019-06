Rechnung mit Unbekannten Was bedeutet der Grundsteuer-Kompromiss?

Welches Modell ist dann besser für die Bürger?

Das ist umstritten. Beim wertabhängigen Modell müssen alle Häuser und unbebauten Grundstücke regelmäßig neu bewertet werden - was für die Kommunen einen enormen Aufwand und Kosten bedeutet. Außerdem steigen die Grundstückswerte und die Mieten immer weiter - die Grundsteuer würde also automatisch immer höher. Doch auch das Flächenmodell hat Nachteile: So fiele für einen Bauernhof im strukturschwachen Mecklenburg-Vorpommern genauso viel Grundsteuer an, wie für ein gleichgroßes Villa-Grundstück in Starnberg oder vielleicht einen ganzen Straßenzug mit Mietshäusern im Münchner Zentrum.