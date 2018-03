Rechnungshof: Wirtschaftsministerium umgeht Vorgaben bei Finanzhilfen

Auch bei der finanziellen Ausgestaltung der Finanzhilfen halte sich das Ministerium nicht an die Vorgaben, so der Rechnungshof. Diese sollten grundsätzlich degressiv strukturiert sein - das bedeute, die Förderbeträge sollten über den festgelegten Zeitraum der Finanzhilfe schrittweise abnehmen. Stattdessen aber vergebe das Ressort viele Finanzhilfen über die Zeit in gleichbleibender Höhe: „Damit macht es die Ausnahme zur Regel.“