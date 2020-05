Recht und Corona „Der Verfassung ist allerhand zugemutet worden“

Wie lautet die weniger formale Antwort?

In einer unmittelbaren Konkurrenzsituation - wenn etwa ein Baumarkt in einem Bundesland auf hat und wenige Kilometer weiter der andere in einem benachbarten Bundesland nicht, stelle ich mir die Frage: Wird man dem mit so einer formalen Antwort gerecht? Wenn man sagt, das ist kein Gleichheitsproblem? Meine ganz vorsichtige Antwort wäre, dass man das unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit bewerten müsste: Ist es ein verhältnismäßiger Eingriff in die Berufsfreiheit, wenn man gleichzeitig die Konkurrenzsituation beachtet?