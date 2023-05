Der stellvertretenden Ausschussvorsitzende Holger Dremel (CSU) fasste Zschäpes Aussage so zusammen: Es habe keine Helfershelfer in Bayern gegeben. An dieser Aussage Zschäpes meldete unter anderem die SPD umgehend Zweifel an. Aber auch der ehemalige bayerische Innenminister Günther Beckstein (CSU) hatte zuletzt ausgesagt, er gehe fest von Helfern an den Tatorten aus.