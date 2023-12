Rechtsextremismus Thüringer AfD geht gegen Landesverfassungsschutzbericht vor

16. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Die Thüringer AfD mit ihrem Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke wurde als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Bild: Bild: dpa

Das Verwaltungsgericht in Weimar beschäftigt sich mit einer Klage der Thüringer AfD gegen Teile des Landesverfassungsschutzberichtes 2021. Das bestätigte eine Sprecherin des Gerichts auf Nachfrage. Die Klage sei bereits Mitte August eingegangen. „Zur Zeit tragen die Verfahrensbeteiligten in den Klageverfahren zur Sache schriftlich vor”, so die Sprecherin.