Rechtspopulismus Vier Punkte Abstand zur Union: AfD in Umfrage bei 22 Prozent

23. Juli 2023 | Quelle: dpa

Angesichts der AfD-Werte mahnt Außenministerin Annalena Baerbock mehr Einigkeit in der Ampel-Koalition an. Bild: Bild: dpa

Die AfD liegt in einer Insa-Umfrage bundesweit bei 22 Prozent und damit nur noch vier Prozentpunkte hinter der Union. Insa-Chef Hermann Binkert sagte der „Bild am Sonntag: „Das ist der höchste Wert, den wir je für diese Partei gemessen haben.” Damit legte die AfD in der wöchentlichen Umfrage im Auftrag der Zeitung um zwei Punkte zu.